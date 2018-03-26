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Врач Ванги шокировал пророчеством о России
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Врач Ванги шокировал пророчеством о России 

Дни.ру 58 минут назад
Фото: Дни.ру
Последние дни жизни самая известная ясновидящая мира Ванга провела рядом со своим личным доктором. Медик записал предсказания о будущем России, которые решился обнародовать только сейчас.
Личный врач Ванги, который находился с женщиной до последней минуты ее жизни, решил предоставить общественности ту информацию из уст ясновидящей, которая до сих пор была неизвестна. Так, например, медик цитирует провидицу на тему всемирного признания президента России: «Придет Володя — и очень изменится все». Также Ванга уже тогда знала, кто станет сорок четвертым президентом США и чем закончится его руководство, передает телеканал НТВ. «Когда черный президент возьмет власть и войдет в Белый дом, тогда Америка пойдет вниз! Он оставит после себя хаос!», — говорила ясновидящая. Однако, по словам Ванги, Большой Мировой войны «с танками, ракетами и самолетами, как во Вторую Мировую войну» не будет.
Почему прорицательница выбрала именно его для передачи такого наследия, доктор Петров не понимает до сих пор. «Сначала я просто не задавался этим вопросом, а потом и сам захотел выяснить это. Однако ответа нет и сейчас», — говорит медик. Петров признается, что до ему по сей день не по себе от воспоминаний о том, как «эта слепая старуха находится рядом и буквально видит тебя насквозь».
Ранее стало известно, что иностранные газеты начали публиковать материалы о том, что победу Владимира Путина на выборах 2018 года предрекла баба Ванга еще 40 лет назад. Отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля журналисты связали с пророчеством слепой провидицы о том, что «никто не сможет остановить Россию».
Напомним, что имя Ванги стало популярно в России за минувшее десятилетие — ей было посвящено множество документальных и художественных фильмов. Многие верят в то, что женщина действительно могла предугадывать будущее, однако многие нашумевшие ее прогнозы не подтвердились.
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