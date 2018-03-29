«В крайнем случае, чей‐нибудь сарай разрушит»: эксперт оценил последствия падения на Землю станции «Тяньгун‐1»

В начале апреля на головы землян свалится вполне реальный воздушный замок. Речь идет об отработавшей свой срок китайской космической станции «Тяньгун‐1», что в переводе с языка Поднебесной означает «Небесный дворец». Она находится на высоте около 200 километров над Землей и ежедневно снижается на четыре километра. «360» разбирался, кому грозит опасность.

Представители Китая уже предупредили человечество о неизбежной встрече с «Небесным Дворцом», направив ноту в соответствующий комитет. По их оценкам, район падения довольно велик — полоса между

градусом северной и градусом южной широты. В нее попадают юг Европы, Латинская Америка, Африка, Ближний Восток, юг и восток Азии. Такие же данные представили в Европейском космическом агентстве

России обломки китайской станции могут угрожать южным районам Дагестана . Насколько велика вероятность падения фрагментов космического аппарата на территории РФ, и какими могут быть последствия, «360» поинтересовался у инженера, руководителя работ в области создания

ракетно-космической

техники, писателя и журналиста, действительного члена Федерации космонавтики России и Российской академии космонавтики имени Циолковского Александра Борисовича Железнякова

Вероятность того, что она сгорит и сойдет с орбиты — 100%. В какой день это произойдет — пока не ясно. Также не ясно, куда упадут обломки. Об этом можно будет говорить буквально за несколько часов до этого события. Пока только гадают на кофейной гуще. То в Европу, то в Азию, то в Россию. Вероятность для любой точки, которая лежит в полосе от 43-го градуса северной до 43-го градуса южной широты есть. Но может и упасть в океан, может и на землю. Пока не известно

— Александр Железняков.

По его словам, за станцией, как и за любым космическим объектом, следят соответствующие службы. Этим занимаются в NASA Роскосмосе . Ведут наблюдения военные России, США и Китая, а также Европы.

Все, кто располагает соответствующими средствами, наблюдают за космическими аппаратами и их обломками, которые находятся на околоземной орбите

— эксперт.

Железняков добавил, что обычно, когда космические объекты сходят с орбиты, они сгорают в атмосфере. До Земли достигает 10–15% от общей массы аппарата.

Станция

«Тяньгун-1»

весит более восьми тонн, значит, примерно 900 килограммов различных обломков должно упасть на Землю. Если брать по размерам, то это — до полуметра. Это могут быть емкости для хранения жидких газов и другие тугоплавкие элементы конструкции, но это не то, что может вызвать значительные разрушения и, тем более, привести к масштабным жертвам

— успокоил Железняков.

Практика показывает, добавил он, что за все годы космической эры было зарегистрировано лишь два или три случая падения небольших фрагментов космических аппаратов на жилые дома.

А чтобы представлять значительную угрозу, такого не было. Жертв никогда не было. Были жертвы, когда запускали космические аппараты и обломки ракет падали на жилые дома. Это, в основном, в Китае происходит

из-за плотности населения. Но это — совершенно другая вещь. Это — не падение с орбиты, не сход

— Железняков.

По словам специалиста, вероятность того, что обломки упадут в южной части Дагестана — 1/1000000.

В крайнем случае,

чей-нибудь

сарай разрушится. Все. Это — максимально

— Железняков.

Китайская орбитальная станция «Тяньгун‐1» («Небесный дворец‐1») упадет на Землю 2 апреля. Об этом постпредство Китая известило в своей ноте, направленной в адрес комитета

по использованию космического пространства в мирных целях, сообщило РИА «Новости»

Станция, запущенная в 2011 году, пробыла на орбите более шести лет, связь с ней была потеряна в 2016 году. За это время на «Тяньгун‐1» были отправлены три экспедиции.