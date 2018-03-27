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Врио главы Дагестана снял с должности зампреда правительства
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Врио главы Дагестана снял с должности зампреда правительства 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
Врио главы Дагестана Владимир Васильев произвел кадровые перестановки в республиканском правительстве. Сокращена должность секретаря Совета безопасности Дагестана, от занимаемой должности освобожден врио заместителя председателя правительства, а также назначен новый министр сельского хозяйства республики.
Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительство региона, от занимаемой должности освободили врио заместителя председателя правительства Билала Омарова, курировавшего агропромышленный комплекс. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана. Со своей должностью Омаров расстался по собственному желанию.
Также отметим, что в Дагестане назначен новый министр сельского хозяйства и продовольствия. Им стал секретарь Совета безопасности Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Все указы опубликованы на официальном сайте главы республики Дагестан.
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