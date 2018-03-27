Врио главы Дагестана снял с должности зампреда правительства

Врио главы Дагестана Владимир Васильев произвел кадровые перестановки в республиканском правительстве. Сокращена должность секретаря Совета безопасности Дагестана, от занимаемой должности освобожден врио заместителя председателя правительства, а также назначен новый министр сельского хозяйства республики.

Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительство региона, от занимаемой должности освободили врио заместителя председателя правительства Билала Омарова , курировавшего агропромышленный комплекс. Указ об этом подписал временно исполняющий главы Дагестана. Со своей должностью Омаров расстался по собственному желанию.

Также отметим, что в Дагестане назначен новый министр сельского хозяйства и продовольствия. Им стал секретарь Совета безопасности Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Все указы опубликованы на официальном сайте главы республики Дагестан.