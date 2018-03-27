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Освобожден от должности вице-премьер правительства Дагестана Билал Омаров
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Освобожден от должности вице-премьер правительства Дагестана Билал Омаров 

Mirmol.ru 37 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Настоящий указ от 27 марта 2018 года №44 подписал руководитель республики Владимир Васильев. Вице-премьер сложил полномочия по собственному желанию.
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