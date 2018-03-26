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Все по-взрослому. Ямальские школьники учатся квадропилотажу
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Все по-взрослому. Ямальские школьники учатся квадропилотажу 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Квардропилотаж одержал верх над гаджетами сразу в пяти ямальских городах.
Школьников, а заодно и их родителей от компьютерных игр и интернета отвадил региональный военно-спортивный патриотический клуб «Вымпел». Около трехсот ямальцев, младшему из которых девять лет, свободное время проводят за изучением материальной части квадрокоптеров. Только после этого инструкторы допустят их к управлению вожделенной технической новинкой.
Специальные курсы клуб «Вымпел» открыл в Надыме, Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое и Губкинском. На грант президента закупили 6 квадрокоптеров, еще 10 закупят в ближайшее время. В небо новенькие квадрокоптеры поднимутся после того, как пилоты освоят навигацию, научатся учитывать метеоусловия — скорость ветра и погодные условия.
Счастливчиков обучают опытные инструкторы, за плечами у которых армейская служба, многие — ветераны боевых действий. От желающих освоить техническую новинку нет отбоя, многие даже забросили другие кружки и секции. По словам руководителя ямальского отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Виктору Ткаченко, этому способствует как новый формат обучения, так и желание научится пилотировать техническую новинку, завоевывающую все больше отраслей в армии и гражданской жизни.
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