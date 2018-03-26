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Владикавказцы проголосовали за благоустройство центрального парка
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Владикавказцы проголосовали за благоустройство центрального парка 

АиФ Ставрополье 59 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Больше половины голосовавших за благоустройство во Владикавказе выбрали парк, сообщил начальник Управления благоустройства и озеленения Владикавказа Сослан Бицоев.
На проведение капитальных работ по благоустройству Владикавказа на первом этапе рассматривалось пять общественных пространств. На втором этапе осталось два: центральный парк и участок набережной реки Терек.
20 марта состоялось народное голосование на 125 участках. Проголосовать мог каждый желающий. «В голосовании приняло участие 54% горожан. С небольшим отрывом победил парк. Он набрал почти 53% голосов», — рассказал Сослан Бицоев.
В ближайшее время будет разработан дизайн-проект объекта.
Реконструкция общественных пространств проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
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