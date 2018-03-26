Владикавказцы проголосовали за благоустройство центрального парка

Больше половины голосовавших за благоустройство во Владикавказе выбрали парк, сообщил начальник Управления благоустройства и озеленения Владикавказа Сослан Бицоев.

На проведение капитальных работ по благоустройству Владикавказа на первом этапе рассматривалось пять общественных пространств. На втором этапе осталось два: центральный парк и участок набережной реки Терек.

20 марта состоялось народное голосование на 125 участках. Проголосовать мог каждый желающий. «В голосовании приняло участие 54% горожан. С небольшим отрывом победил парк. Он набрал почти 53% голосов», — рассказал Сослан Бицоев.

В ближайшее время будет разработан дизайн-проект объекта.

Реконструкция общественных пространств проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».