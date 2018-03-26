Как использовать ядерную бомбу в мирной жизни

Уничтожение астероидов

25 сентября 2135 года полукилометровый астероид Бенну пролетит рядом с Землей на расстоянии ближе, чем орбита Луны. Вероятность, что Бенну столкнется с нашей планетой в этот или другой раз, составляет 1 к 2700. Для сравнения: перед началом чемпионата Англии по футболу — 2015/16 шансы «Лестера» на победу в турнире оценивали почти вдвое ниже. Если астероид все-таки упадет, энергия от удара превысит 1 гигатонну в тротиловом эквиваленте — это в 44 раза мощнее землетрясения около Суматры в 2004 году, когда цунами накрыло Сомали на противоположном берегу Индийского океана.

Бенну не уничтожит Землю, но мало никому не покажется. К тому же в Солнечной системе есть и другие опасные астероиды. Чтобы отвести угрозу, инженеры NASA проектируют аппарат HAMMER. По задумке, он либо врежется в космический булыжник, либо доставит к нему ядерный заряд, чтобы отклонить его траекторию или хотя бы раздробить на мелкие части.

Российские ученые рассчитали, какой заряд нужен, чтобы взорвать 200-метровый каменный астероид. Для этого они взяли камешек того же химического состава размером полсантиметра и направили на него лазер. Оказалось, что астероид развалится на куски от взрыва мощностью 3 мегатонны — почти в 200 раз больше, чем при бомбардировке Хиросимы.

Бенну в два с половиной раза крупнее, но намного менее плотный, поэтому для его уничтожения не придется собирать новую царь-бомбу. Но, возможно, в случае опасности взрывать его вообще не понадобится. Инженер Майкл Моро из команды NASA, которая запустила зонд к Бенну, считает, что астероид будет достаточно перекрасить с одной стороны — тогда давление солнечного ветра сместит его с орбиты.

Колонизация Марса

Из всех мест в Солнечной системе Марс, вероятно, лучше всего подходит для колонизации. На Красной планете холодно, но в среднем не холоднее, чем зимой в Антарктиде. Атмосфера Марса очень разряженная, зато там не льют сернокислотные дожди из раскаленных непроницаемых туч, как на Венере. И лететь сравнительно недолго — каких-то полтора года. Но все же было бы здорово, если бы по Марсу можно было ходить без скафандра.

Как это осуществить, предложил визионер и предприниматель Илон Маск . По его мнению, нужно просто взорвать термоядерные бомбы над полюсами планеты. Делать это надо каждые несколько секунд, чтобы над поверхностью мерцали маленькие «звезды». Выделяющееся тепло прогреет атмосферу, растопит шапки из сухого льда, углекислый газ создаст парниковый эффект — планета прогреется еще сильнее. А дальше можно будет переобуться в шлепанцы.

Проблема в том, что ничего из этого не выйдет. Большая часть льда на Марсе состоит из воды. Вода необходима для жизни, но чтобы ее растопить, нужно намного больше энергии. Но даже если это удастся, пар быстро остынет и выпадет снегом. А замерзшей углекислоты не хватит даже для того, чтобы повысить плотность атмосферы вдвое. Для сравнения: земной воздух плотнее в 150 раз. Но главное — сбрось хоть все термоядерные бомбы на свете, залежи сухого льда не растают до конца: нужно больше энергии. А ведь бомбы еще нужно привезти с Земли. Словом, обживать Марс придется как-то по-другому.

Поворот рек Космос космосом, но атомному оружию находили намного больше применений на Земле. В СССР была целая государственная программа «Ядерные взрывы для народного хозяйства». В рамках программы провели примерно 120 взрывов, один из них — при строительстве Печоро-Колвинского канала на севере Пермского края . Этот канал спроектировали, чтобы пустить воду через Волгу в мелеющий Каспий. Для эксперимента весной 1971 года в малонаселенной болотистой местности рядом друг с другом выкопали скважины глубиной 127 метров. В них вставили три заряда мощностью 15 килотонн (чуть меньше, чем у сброшенной на Хиросиму бомбы) и одновременно их подорвали.

На месте взрыва образовался котлован 700 на 340 метров и глубиной 10–15 метров, который постепенно заполнился водой. Образовавшееся озеро назвали Ядерным. Радиационный фон вокруг него до сих пор повышенный. Рядом видны еще четыре скважины, которые так и не использовали. Через год после уральского эксперимента под Семипалатинском испытали более чистую бомбу, но строительство канала все равно свернули, чтобы не нарушать Договор о запрещении испытаний ядерного оружия.

Тушение пожаров

Тушить огонь испепеляющим взрывом — на первый взгляд, парадоксальная идея, но иногда справиться с пожаром действительно можно только с помощью ядерной бомбы. Так было на газовом месторождении Урта-Булак на юге Узбекистана . В конце 1963 года бурильщики пробили пласт с очень высоким давлением — мощный поток газа выдавил на поверхность оборудование весом несколько тонн, и начался пожар.

Каждый день в Урта-Булаке сгорало 12 млн кубометров газа — сегодня это составило бы примерно 2% от экспорта "Газпрома" . Тушить пожар на скважине пытались по-разному: бурили обходные стволы, обстреливали из пушек, но ничего не срабатывало. На третий год геологи придумали радикальное решение — взорвать глубоко под землей ядерную бомбу, чтобы сместить пласты пород и перекрыть пылающую скважину.

Для этого на удалении от огня прорыли наклонную штольню глубиной полтора километра. Внутрь спустили ядерное устройство мощностью 30 килотонн в специальной конструкции, выдерживающей огромное давление и температуру. Утром 30 сентября 1966 года бомбу взорвали. Землю сотрясла ударная волна, а потом не прошло и минуты, как огонь погас. Когда почва немного остыла, скважину для верности залили бетоном.

После Урта-Булака пожары на советских месторождениях тушили ядерными бомбами еще три раза: два оказались успешными, один — нет. Еще атомное оружие использовали для геологической разведки, создания подземных хранилищ газа, интенсификации добычи, дробления руды и хранения ядовитых отходов нефтехимических заводов. Сегодня все это нельзя делать по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

Строительство второго Панамского канала

Программа мирных ядерных взрывов, подобная советской, была и у США . Называлась она «Лемех», как наконечник плуга, отсылая к выражению из Библии «Перековать мечи на орала». В начале 1960-х годов американцы отставали в космической гонке и хотели опередить СССР в другой области. Первый взрыв провели в 1961-м в Нью-Мексико. Ученые хотели выяснить четыре вещи: можно ли использовать высвободившуюся энергию для производства электричества, а поток нейтронов — для физических экспериментов, получится ли добыть редкие изотопы химических элементов и что случится с горными породами.

Позже основные цели программы «Лемех» поменялись. Как и в Советском Союзе, с помощью ядерных бомб собирались добывать и хранить полезные ископаемые, но главное — в оружии видели дешевую замену экскаваторам. Мощными взрывами американцы хотели прорубить дорогу через горы в Калифорнии, создать искусственную бухту на Аляске , а самым амбициозным проектом было строительство дублера Панамского канала с одинаковым уровнем воды, чтобы корабли плыли самостоятельно, без медленных судоходных шлюзов.

Американские инженеры рассматривали несколько десятков мест в Никарагуа , Панаме и Колумбии . В зависимости от расположения длина канала составила бы 80–200 км. Чтобы его прорезать, требовались десятки или даже сотни термоядерных бомб мощностью выше мегатонны. Разработка проекта заняла несколько лет. За это время у людей появился страх перед радиацией, в 1968 году США подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, а в 1973-м был проведен последний взрыв в рамках программы «Лемех». Второй Панамский канал так и не вырыли, зато старый со временем расширили.

Устранение ураганов

Когда программу «Лемех» только обсуждали в конце 1950-х годов, метеоролог Джек Рид предложил еще одно применение атомному оружию — борьбу с ураганами. Его план состоял в том, чтобы подводная лодка подплыла к центру воздушной воронки и запустила одну или несколько ракет с термоядерными зарядами. Взрывы должны были поднять относительно теплый воздух в стратосферу, а на его место хлынули бы холодные, более плотные воздушные массы. Из-за этого упала бы скорость ветра, и ненастье стихло бы, пусть и не до конца.

К сожалению, план этот никуда не годится. Дело даже не в том, что сильный ветер разнесет радиоактивные частицы на тысячи километров, — просто даже самое мощное оружие бессильно против стихии. Чтобы уравновесить энергию урагана, нужно взрывать 10-мегатонные бомбы каждые 20 минут. Вдобавок ударная волна разлетается в стороны со сверхзвуковой скоростью и повышает давление за считаные мгновения. Тропические циклоны можно бомбить еще до того, как они превратятся в ураганы, но, во-первых, их сила велика даже на ранней стадии, во-вторых, ураганами становятся только 6% циклонов. Словом, даже если бы ядерные взрывы не запретили, от ненастья они бы не спасли.

Марат Кузаев