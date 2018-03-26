После ремонта рельсов омские трамваи станут бесшумными

В департаменте транспорта городской администрации сообщили о том, что уже подготовлен план работ на нынешнее лето. Так, благодаря обновлению скорость передвижения трамваев существенно возрастет, а шум и вибрация при этом понизятся. К тому же будут исключены боковые удары шин автотранспорта о трамвайные рельсы, да и для пассажиров трамваев поездки станут комфортнее.

Алексей Мартыненко. «Накануне для службы пути на собственные средства предприятия «Электрический транспорт» приобретено 700 шпал. Ранее было получено 300 шпал. В организации также имеются материалы верхнего строения пути: рельсы, подкладки, накладки и другие. Это дает гарантию замены 500 метров трамвайного полотна», — сообщил глава департамента транспорта администрации Омска

По словам специалистов, ремонтные работы пройдут на участках, которые не обновлялись с 1995 года. В частности, это повороты от улицы Богдана Хмельницкого до 3-й Транспортной и от Лермонтова до 9-й Линии.

Напомним, что в прошлом году было отремонтировано500 метров трамвайных путей. При этом некоторые из участков не ремонтировались около сорока лет.

Фото: pxhere.com.