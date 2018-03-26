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Производительность труда в АО «Ростерминалуголь» растет опережающими темпами
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Производительность труда в АО «Ростерминалуголь» растет опережающими темпами 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Указом «О долгосрочной государственной экономической политике» от 7 мая 2012 года № 596 к 2018 году предусматривалось увеличение производительности труда в 1,5 раза относительно показателей 2011 года. В течение указанного периода производительность труда согласно показателю перевалки угля на единицу среднесписочной численности работников АО «Ростерминалуголь» увеличилась в 2 раза с 22,6 тыс. тонн в 2011 году до 45,8 тыс. тонн по итогам 2017 года. Доля высокопроизводительных рабочих мест АО «Ростерминалуголь» составила 100%.
Высокая динамика основных показателей деятельности АО «Ростерминалуголь» обеспечивается стабильными инвестициями в развитие человеческого капитала и модернизацию основных производственных процессов, проводимых в рамках долгосрочной программы, разработанной по инициативе ООО «Управляющая портовая компания». На стивидорном предприятии постоянно повышается уровень цифровизации, в ключевых процессах используются наиболее актуальные и производительные ИТ-решения.
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