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Более 10 тысяч человек проголосовали за ремонт и благоустройство медучреждений Подмосковья
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Более 10 тысяч человек проголосовали за ремонт и благоустройство медучреждений Подмосковья 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Кроме того, свыше 2 тысяч участников оставили комментарии на портале. Об этом рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
С 1 февраля по 30 апреля на сайте «Добродел» проходит народное голосование по вопросам ремонта и благоустройства медицинских учреждений области.
По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, в Подмосковье 1500 зданий, где оказывается медицинская помощь населению, из которых почти 600 объектов требуют ремонта.
На данный момент почти половина участников проголосовали за проведение отделочных работ в медучреждениях области, а также замену окон и дверей, ремонт и утепление цоколя и фасада объектов, организацию парковочных зон и так далее. При подведении результатов голосования обязательно будут учтены все эти пожелания граждан. Кроме того, жители области могут не только отдать свой голос, но и оставить комментарий, а также приложить фотографию неисправностей
— Дмитрий Марков.
Как утверждает Дмитрий Марков, наибольшую активность в голосовании демонстрируют жители Каширы, Подольска, Ступина и Раменского района.
Проведение ремонта в учреждениях здравоохранения Московской области является одним из приоритетных направлений работы ведомства. Только за прошлый год мы отремонтировали 270 учреждений, в этом году отремонтируем еще 167. На 2018–2019 годы предусмотрено свыше 8 миллиардов рублей для ремонта медицинских учреждений
— Дмитрий Марков.
Чтобы выразить свое мнение, пользователю необходимо выбрать свой город или район, найти в нем нужную медицинскую организацию и указать три предлагаемых мероприятия из категорий: «Капитальный ремонт», «Текущий ремонт» и «Благоустройство территории».
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