Более 10 тыс. человек проголосовали за ремонт и благоустройство медучреждений Подмосковья

За ремонт и благоустройство медицинских учреждений проголосовали на портале «Добродел» уже более 10 тысяч человек, более активными являются жители Каширы Подольска , говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

Голосование по ремонту и благоустройству медицинских учреждений на интернет-портале «Добродел» стартовало 1 февраля и продлится до 30 апреля текущего года. При подведении итогов голосования также будут учтены пожелания жителей об устранении незначительных неисправностей, которые не требуют капитального ремонта, но при этом набравшие большее количества голосов.

«Более 10 тысяч жителей Подмосковья уже проголосовали за ремонт и благоустройство медучреждений здравоохранения области, свыше 2 тысяч участников оставили комментарии на портале», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков

По его словам, в Московской области 1,5 тысяч зданий, где оказывается медицинская помощь населению, из них почти 600 объектов требуют ремонта. На данный момент почти половина участников проголосовали за проведение отделочных работ в медучреждениях области, а также за замену окон и дверей, ремонт и утепление цоколя и фасада объектов, организацию парковочных зон и так далее.

«При подведении результатов голосования обязательно будут учтены все эти пожелания граждан. Кроме того, жители области могут не только отдать свой голос, но и оставить комментарий, а также приложить фотографию неисправностей», — добавил Марков.

Он отметил, что наибольшую активность в голосовании демонстрируют жители Каширы, Подольска, Ступина и Раменского района.

«Проведение ремонта в учреждениях здравоохранения Московской области является одним из приоритетных направлений работы ведомства. Только за прошлый год мы отремонтировали 270 учреждений, в этом году отремонтируем еще 167. На 2018-2019 годы предусмотрено свыше 8 миллиардов рублей для ремонта медицинских учреждений», — резюмировал Марков.

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на рассмотрение. Кроме того, на портале проводятся опросы.