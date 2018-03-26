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Алла Пугачева продемонстрировала стройные ноги в мини-платье в честь дня рождения Александра Буйнова
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Алла Пугачева продемонстрировала стройные ноги в мини-платье в честь дня рождения Александра Буйнова 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В минувшие выходные Александр Буйнов отметил 68-ой день рождения. В честь праздника он собрал всех своих близких друзей в одном из столичных ресторанов, где знаменитости до самого утра праздновали и пели песни.
Одной из первых Буйнова поздравила Алла Пугачева, которая уже долгие годы дружит с артистом. Утром она выложила совместный снимок с Александром и трогательно к нему обратилась. «С днем рождения, Брат! Душой всегда рядом с тобой», — написала Пугачева.
Судя по всему, Алла Борисовна по каким-то причинам не смогла посетить день рождения близкого друга. На празднике присутствовали многие знаменитости, в том числе и супруг Примадонны Максим Галкин, но сама Алла так и не появилась ни на одном из снимков. Вполне возможно, что здоровье Аллы не позволило ей посетить вечеринку. Некоторое время назад Примадонна призналась, что в последнее время она чувствует себя не самым лучшим образом.
Поклонники стали активно обсуждать внешний вид Аллы на снимке, который она выложила. На фото Примадонна позирует в коротком черном платье и демонстрирует стройные ноги, которые в очередной раз стали объектом для обсуждения и восхищения со стороны пользователей. «Вот бы всем так сиять в таком возрасте», — отметила одна из поклонниц Аллы.
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