Компания ABInBev запускает соцпрограмму 100+ Sustainability Accelerator

21марта 2018 компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) на глобальном уровне представила цели в области устойчивого развития до 2025 года. Среди них: поддержкаэффективного сельского хозяйства, бережное отношение к воде, применение экологичной упаковки и противодействиеизменению климата.

Перечисленные цели помогут тысячам фермеров, включая российских, расширить доступ к современным технологиям, обеспечить доступность качественной питьевой воды в регионах с ее дефицитом, увеличить долю переработанных материалов в упаковке и мощностей возобновляемой энергии в региональных энергосетях.

Являясь глобальной компанией, AB InBev обладает уникальной возможностью находить локальные решения для конкретных экологических и социальных задач. Этой цели будет служить программа 100+ Sustainability Accelerator. Она объединяет ученых, технических специалистов и начинающих предпринимателей по всему миру для разработки и распространения самых эффективных решений в области экологии и развития общества.

Цели устойчивого развития компании на глобальном уровне к 2025:

Эффективное сельское хозяйство: 100% сельхозпроизводителей обладают высокой квалификацией, имеют доступ к современным технологическим и финансовым решениям;Бережное отношение к воде: 100% территорий с дефицитом водных ресурсов обеспечены более доступной и качественной питьевой водой;

Экологичная упаковка: 100% нашей продукции выпускается в оборотной таре или в упаковке из преимущественно переработанных материалов.

Руководствуясь этими целями, пивовары Волжского филиала АО «САН ИнБев» до 2025 года смогут внести существенный вклад в улучшение экологии и решение ряда социальных задач.

В частности, уже сегодня предприятие участвует в программе SmartBarley («Умный ячмень — англ.), которая позволяет внедрять в сельском хозяйстве России самые современные технологии производства пивоваренного ячменя. При этом особая роль в ней отводится эффективному использованию ресурсов, применению инноваций, например, спутникового мониторинга полей.

Благодаря программе уже сегодня предприятие на 100% использует солод, произведенный из отечественного пивоваренного ячменя по международным стандартам качества. Развитие программы будет продолжено.

Волжские пивовары регулярно разрабатывают проекты направленные на рациональное потребление воды, сокращение потребления электроэнергии, выбросов углекислого газа.

Внедренные инициативы за период 2012-2017 гг. позволили снизить потребление воды на предприятии на 7,5%, потребление электроэнергии на 5%, природного газа — на 7%. Количество выбросов углекислого газа уменьшилось на 6%. Достижение таких результатов стало возможным не только благодаря техническим усовершенствованиям и инновациям. Главным фактором успеха стало ответственное отношение каждого работника к окружающей среде.

Компания на глобальном уровне достигла ранее поставленные цели в области устойчивого развития. С учетом этого было принято решение расширить экологические, социальные обязательства и запустить новые программы, которые будут иметь положительный эффект для общества.

«Наша мечта — объединять людей, чтобы делать мир лучше — и именно поэтому мы стремимся сохранять окружающую среду и поддерживать местные сообщества. Изменение климата сейчас является наиболее острой проблемой, стоящей перед человечеством и влияющей на природные ресурсы, используемые для производства нашего высококачественного пива. Как никогда прежде мы рассматриваемустойчивое развитие как возможностьдля инноваций, — отметил Карлос Брито, CEO AB InBev. — Наши цели в области устойчивого развития до 2025 года и Акселератор100+ будут дополнять друг друга, обеспечивая решение актуальных экологических и социальных задач. Мы уверены, что такой подход позволит нам построить компанию, которая будет существоватьна протяжении столетий».