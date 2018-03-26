В Минобороны США продемонстрировали прототип акустической пушки

Американские ученые разрабатывают лазерную акустическую пушку, создающую оглушающий звук.

Прототип работает с помощью двух лазеров: фемтосекундный производит импульс, формирующий в воздухе шар плазмы, а нанолазер «бьет» лучом низкого диапазона. В точке, в которой соединяются оба лазера, появляется яркое свечение и раздается громкий звук.

Сформировать плазменный шар удалось на расстоянии в 30 километров, передает слова разработчиков Рамблер. Дальнейшим шагом ученых станет «обучение» лазерной установки человеческому голосу, что поможет в разгоне несанкционированных демонстраций.