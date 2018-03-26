Ещё
В Минобороны США продемонстрировали прототип акустической пушки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны США продемонстрировали прототип акустической пушки 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Американские ученые разрабатывают лазерную акустическую пушку, создающую оглушающий звук.
Прототип работает с помощью двух лазеров: фемтосекундный производит импульс, формирующий в воздухе шар плазмы, а нанолазер «бьет» лучом низкого диапазона. В точке, в которой соединяются оба лазера, появляется яркое свечение и раздается громкий звук.
Сформировать плазменный шар удалось на расстоянии в 30 километров, передает слова разработчиков Рамблер. Дальнейшим шагом ученых станет «обучение» лазерной установки человеческому голосу, что поможет в разгоне несанкционированных демонстраций.
Между тем, ранее США занялись разработкой лазерного оружия, предназначенного для отслеживания и уничтожения БПЛА или лодок, приближающихся к американским эсминцам.
ТК «Звезда»: последние новости
Apple представит бюджетные iPad для школьников Юнармейцы из Республики Алтай и Челябинской области посетят Казанское танковое училище Разоблачение предателя: какую информацию Скрипаль передавал в распоряжение MI6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку43
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово57
Захарова пообещала Лондону сюрприз584
Спасение людей в Кемерово попало на видео249
Польша нашла альтернативу российскому газу250
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
01:41
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 55
Происшествия
00:34
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку
В мире
Бодрая лошадь сбросила ездоков и умчалась
Происшествия
США показали прототип звукового оружия
Оружие
03:35
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:00
Родственница Тулеева погибла в ТЦ в Кемерово
Пожары ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение