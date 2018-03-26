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В Обручевском районе наградили врачей
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В Обручевском районе наградили врачей 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
В Университете имени Пирогова состоялась торжественная церемония награждения.
Почетную заведующую кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета, академика РАН, профессора, заслуженного деятеля науки, вице-президента Российской ассоциации акушеров-гинекологов Галину Михайловну Савельеву поздравили с вручением знака отличия «За заслуги перед Москвой» и юбилеем. Представители деканата педиатрического факультета вручили Галине Михайловне памятный подарок. «Эта самая высокая награда Москвы не только моя, но и моей команды. Когда я стала членом ученого совета, то была одной из самых молодых. Это было очень давно, но, кажется, что пролетело в один миг. А теперь я старше вас всех. Я хочу всем пожелать, чтобы в любом возрасте вас не покидало желание работать», — поблагодарила Галина Михайловна.
Почетной грамотой «За безупречный и добросовестный труд и в связи с юбилеем» был награжден заведующий кафедрой госпитальной хирургии № 2 лечебного факультета, профессор Сергей Георгиевич Шаповальянц. Почетную грамоту Министерства образования и науки «За значительные заслуги в сфере образования и многолетний, добросовестный труд» вручили доценту, ученому секретарю кафедры офтальмологии ПФ Галине Викторовне Николаевой. «За вклад в плодотворное сотрудничество по внедрению в 2016-2017 гг. современной системы непрерывного медицинского образования врачей» объявили благодарность проректору по послевузовскому и дополнительному образованию Ольге Федоровне Природовой и заведующему кафедрой клинической функциональной диагностики ФДПО Михаилу Петровичу Савенкову.
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