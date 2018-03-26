Губернатор Астраханской области: городу нужны новые парковки

По информации регионального УГИБДД, к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки автомобилей с начала 2018 года привлечен 7 281 водитель. Жилкин заметил, что заявленные ранее проекты по созданию в Астрахани современных парковок никак не реализуются, сообщает пресс-служба региона.

«Когда вы реализуете концессионное соглашение по созданию парковочных мест в Астрахани? Были же интересанты, в том числе и «Ростелеком». В чем проблема?», — обратился он к замглавы администрации областного центра Виктору Корженко.

Он в свою очередь пояснил, что документы по проекту концессии уже полностью готовы, но появилась загвоздка на федеральном законодательном уровне. В результате, губернатор заявил, что будет лично контролировать создание стоянок и парковочных карманов на улицах, которые обновят в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».