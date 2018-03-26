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За 10 лет производство ПЭ в России увеличилось на 33%
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За 10 лет производство ПЭ в России увеличилось на 33% 

ИнформУпак 1 час назад
Наиболее активный рост показал сегмент линейного полиэтилена низкой плотности, однако при расширении производства доля импорта ЛПЭНП оказалась выше 50%. Прошлый год был отмечен повышением спроса на линейный полиэтилен низкой плотности, кроме того, выросло производство полиэтиленовых труб. При этом заметно упали объемы рециклинга в производстве пленок, а их доля в потреблении полиэтилена высокого и низкого давления сократилась.
Общий объем выпускаемого в России ЛПЭНП достиг 140 тысяч тонн, а в ассортименте продукции «Нижнекамскнефтехима» появился линейный полиэтилен низкой плотности, предназначенный для ламинации и выдува.
По мнению Лолы Огрель, участникам отечественного рынка полиэтилена следует ожидать уменьшения доли потребления пленочного ПЭ высокого давления и нехватки полиэтилена низкого давления. При этом производство полиэтиленовых труб может показать уверенный рост.
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