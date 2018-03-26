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Анфиса Чехова показала соблазнительную и стройную фигуру в ретро-купальнике
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Анфиса Чехова показала соблазнительную и стройную фигуру в ретро-купальнике 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Анфиса Чехова давно не скрывает, что склонна к полноте и постоянно борется с лишним весом. На днях она побывала в одной из бань в Сочи и поделилась несколькими снимками в бикини.
Поклонники осыпали Анфису комплиментами: «Очень женственно», «Анфиса, вы просто секс-бомба», «Снова похудела, выглядите превосходно».
Сама Анфиса не раз повторяла в различных интервью и в шоу «Взвешенные люди»: «За многие годы моих „похуделок“ я разработала свою систему, при которой такие слова, как „борьба“, „насилие над собой“, „запреты“ и прочие негативные выражения отсутствуют. Моя система — через любовь, в удовольствие».
Фото: Instagram
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