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Ясень, дуб и клен: в Армавире завели дело на черных лесорубов после жалобы ОНФ
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Ясень, дуб и клен: в Армавире завели дело на черных лесорубов после жалобы ОНФ 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ранее, в конце января в региональное отделение ОНФ Краснодарского края обратился активист из Армавира. Он рассказал о проведении незаконной вырубки в лесной зоне города. Руководителем региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Светланой Бессараб был направил запрос в прокуратуру края о проведении проверки, сообщает пресс-служба Фронта.
По словам одного из жителя города, лесорубы должны были провести санитарную очистку лесного массива от сухостоя и бурелома, однако, вместо этого, осуществляется вырубка деревьев ценных пород. Гражданин уточнил, что при этом работала целая схема по вывозу древесины. В Армавир была направлена группа активистов для изучения ситуации.
Бессараб рассказала, что прокурорской проверкой были подтверждены факты вырубки ясеня, дуба и клена. Всего городским зеленым зонам нанесен ущерб в размере 44 млн рублей. Все собранные материалы переданы в ОМВД России по городу Армавиру для проведения дополнительной проверки с последующим возбуждением уголовного дела. По информации региональной прокуратуры общий объем вырубленного леса ценных пород составил более 300 кубических метров.
«ФедералПресс» напоминает, что в заказнике в Сухом Логу обнаружилась незаконная вырубка деревьев.
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