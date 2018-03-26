Ясень, дуб и клен: в Армавире завели дело на черных лесорубов после жалобы ОНФ

Ранее, в конце января в региональное отделение ОНФ Краснодарского края обратился активист из Армавира . Он рассказал о проведении незаконной вырубки в лесной зоне города. Руководителем региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Светланой Бессараб был направил запрос в прокуратуру края о проведении проверки, сообщает пресс-служба Фронта.

По словам одного из жителя города, лесорубы должны были провести санитарную очистку лесного массива от сухостоя и бурелома, однако, вместо этого, осуществляется вырубка деревьев ценных пород. Гражданин уточнил, что при этом работала целая схема по вывозу древесины. В Армавир была направлена группа активистов для изучения ситуации.

Бессараб рассказала, что прокурорской проверкой были подтверждены факты вырубки ясеня, дуба и клена. Всего городским зеленым зонам нанесен ущерб в размере 44 млн рублей. Все собранные материалы переданы в ОМВД России по городу Армавиру для проведения дополнительной проверки с последующим возбуждением уголовного дела. По информации региональной прокуратуры общий объем вырубленного леса ценных пород составил более 300 кубических метров.