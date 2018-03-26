«Пумори» представила новые возможности российско-японского и итальянских станков

ЕКАТЕРИНБУРГ , 26 марта. / ТАСС /. 18-я специализированная выставка технологий и оборудования для машиностроения, металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства «Металлообработка. Сварка — Урал» прошла в Екатеринбурге. За три дня стенд компании «Пумори-инжиниринг инвест» посетили представители 84 производственных компаний Уральского федерального округа и Республики Казахстан , сообщили в пресс-службе корпорации «Пумори». «На выставке „Пумори-инжиниринг инвест“ продемонстрировала новые возможности токарного станка с ЧПУ собственного производства Genos L-300 М „Okuma-Pumori“. Станок эконом класса выполняет не только токарную обработку, но и фрезерование, нарезание резьбы, сверление, расточку. Возможности станка на деле демонстрировали технологи „Пумори“, показывая посетителями стенда обработанную на Genos L-300M деталь „байонетный затвор“, — отмечают в пресс-службе.

Компания работает над локализацией японского станка — к марту 2018 года доля российских комплектующих составляет 64,7%. Это позволяет обеспечить цену станка на 15% ниже зарубежных аналогов и при этом полностью сохранять заявленные японской корпорацией Okuma точность обработки и надежность.

»Интерес посетителей стенда вызвало и гидравлическое спецоборудование для металлообработки — трехвалковый профилегиб MCP 11 и четырехвалковый листогиб MCA 2017. Эти функциональные итальянские станки стали, безусловно, центром притяжения внимания посетителей к нашему стенду", — рассказывает начальник отдела спецоборудования ООО «Пумори-инижиниринг инвест» Елена Баранова

Для общения и обмена опытом между представителями малых и средних компаний и крупнейших предприятий промышленного комплекса на выставке прошел «Форум производителей компонентов Свердловской области». Мероприятие состоялось при поддержке областного Министерства промышленности и науки. На форуме гендиректор ООО «Пумори-инжиниринг инвест» Владимир Ревзин рассказал о производстве токарных станков «Okuma-Pumori», поделился опытом локализации и рассказал о трудностях при поиске российских производителей компонентов высокоточного оборудования.