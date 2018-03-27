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Пропавшие в Новосибирской области дети нашлись живыми
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Пропавшие в Новосибирской области дети нашлись живыми 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские волонтёры объявили о благополучном завершении поисков 10-летнего Алексея и 5-летнего Артёма Артамоновых, которые пропали два дня назад в посёлке Маслянино.
О том, что маленькие братья нашлись живыми, сообщили в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».
«В окрестностях Маслянино [они] были обнаружены совместно волонтёрами «ДоброСпаса», «Лизы Алерт» и местными жителями», — рассказал корреспонденту НГС координатор «ДоброСпаса» Алексей Романов.
Он добавил, что пока у волонтёров нет информации, где дети были на протяжении последних двух дней.
5-летний Артём и 10-летний Алексей Артамоновы пропали 25 марта. По информации полиции, братья ушли из дома № 26Б на улице Гаражной в посёлке Маслянино около 15:00 и до сегодняшнего дня их местонахождение было неизвестно. В МВД предполагали, что мальчики бродяжничают.
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