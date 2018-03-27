Аварийный дом в Уфе взял на контроль Cледком России

Дом №70/7 на улице Шота Руставели прославился на всю Россию . После того, как в понедельник, 26 марта, двухэтажный барак засветился на передаче «Мужское и женское», сносом аварийного жилья заинтересовался руководитель Cледственного комитета РФ Александр Бастрыкин . Он взял под личный контроль ход и результаты доследственной проверки по факту нарушений, какие могли возникнуть при сносе аварийного жилья в башкирской столице.

Историю 120 обитателей, вынужденных выживать в нечеловеческих условиях, Ufa1 рассказал еще в декабре 2015 года. Жильцы жаловались, что дом, построенный еще при царе Горохе, гниет изнутри и опасен для жизни обитателей. Но на их многочисленные жалобы во всевозможные инстанции чиновники не реагируют.

Доказать, что дом аварийный, люди смогли только через Верховный суд в 2016 году. В марте прошлого года в уфимской мэрии пообещали взять дом на контроль. Но шло время, а расселением людей так никто и не занялся.

— Александр Бастрыкин поручил тщательно проверить информацию о доме, озвученную в СМИ, и установить все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе Следкома России.

Если информация подтвердится, в ведомстве незамедлительно решат вопрос о возбуждении уголовного дела и накажут виновных.