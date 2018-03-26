К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске отремонтируют 200 домов

Челябинске расширят перечень гостевых маршрутов. На улицах, которые войдут в этот список, отремонтируют дороги, установят новые остановочные комплексы и приведут в порядок 200 домов. Вся эта работа будет проделана в ближайшие два года — к саммитам ШОС БРИКС . Об этом сообщил на аппаратном совещании 26 марта глава города Евгений Тефтелев.

— Все проекты к саммитам находятся на виду. Мы строим два предполагаемых места проведения заседаний. Один объект на улице Труда, второй — конгресс-холл на набережной, — напомнил Евгений Тефтелев . — Надеемся, что в ближайшее время у нас появится концессионер по набережной, и первые изменения там мы увидим уже в этом году.

Параллельно идёт работа по приведению в порядок гостевых маршрутов. Глава города отметил, что к российско-казахстанскому форуму гостевых маршрута было два. На этот раз их перечень существенно возрастёт.

— Гостевые маршруты будут скорректированы, потому что места проведения саммитов будут иные, чем на форуме, — объяснил мэр. — Плюс появятся дополнительные гостиницы, где будут размещаться иностранные делегации. Они тоже находятся в других частях города.

В ближайшие два года на тех улицах, по которым будут возить гостей, отремонтируют 200 домов и поставят новые остановки. Дороги отремонтируют.

— В части ремонта дорог надеемся на более весомое финансирование, в том числе за счёт федерального центра, — заявил Евгений Тефтелев. — Кроме того, неотъемлемая часть подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС — это закрытие свалки и переориентация потоков мусора в другие районы Челябинской области . Регоператор уже выбран, утверждается тариф. Думаю, в ближайшее время появится и концессионер, который будет заниматься будущим местом свалки.

Указ о том, что в 2020 году Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС, президент Владимир Путин подписал 15 марта.

Вопрос, когда будет принято окончательное решение на этот счёт, главе государства задали 2 марта на форуме ОНФ в Калининграде

Власти обещают кардинально изменить облик Челябинска. В городе появятся новые здания, долгострои получат вторую жизнь, преобразится набережная реки Миасс. На организацию всех работ к саммитам, по предварительным оценкам, потратят около 40–50 миллиардов рублей.