РФ предложила Японии создать зеленый коридор для фармацевтических компаний 

«Мы предложили проработать возможность реализации так называемого зеленого коридора для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Мы хотим облегчить доступ японских компаний на российский рынок», — подчеркнула она.
По ее словам, РФ заинтересована в том, чтобы японские компании присутствовали на российском рынке, поскольку они производят товары высокого качества. О. Голодец также отметила, что, в частности, переговоры по этому вопросу проводились с компанией Hitachi.
Во встрече также принимает участие глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный Синдзо Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.