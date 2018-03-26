РФ предложила Японии создать зеленый коридор для фармацевтических компаний

«Мы предложили проработать возможность реализации так называемого зеленого коридора для компаний, которые занимаются медицинским оборудованием и фармацевтикой. Мы хотим облегчить доступ японских компаний на российский рынок», — подчеркнула она.

По ее словам, РФ заинтересована в том, чтобы японские компании присутствовали на российском рынке, поскольку они производят товары высокого качества. О. Голодец также отметила, что, в частности, переговоры по этому вопросу проводились с компанией Hitachi.