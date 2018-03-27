Прививки от бешенства порекомендовали сделать домашним животным в Центральном округе

Информация о важности прививок от бешенства для домашних питомцев появилась 26 марта.

Процедуру вакцинации обязательно нужно проводить каждый год. Это рекомендуется сделать при 2-3-месячном возрасте. Выездные прививочные пункты и станции по борьбе с болезнями животных открыты для собак и кошек.

Агрессия, усиленное слюнотечение и неестественное поведение — признаки заражения бешенством.

В случае заражения необходимо промыть место укуса или царапины теплым мыльным раствором и немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.