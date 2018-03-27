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Прививки от бешенства порекомендовали сделать домашним животным в Центральном округе
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Прививки от бешенства порекомендовали сделать домашним животным в Центральном округе 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Информация о важности прививок от бешенства для домашних питомцев появилась 26 марта.
Процедуру вакцинации обязательно нужно проводить каждый год. Это рекомендуется сделать при 2-3-месячном возрасте. Выездные прививочные пункты и станции по борьбе с болезнями животных открыты для собак и кошек.
Агрессия, усиленное слюнотечение и неестественное поведение — признаки заражения бешенством.
В случае заражения необходимо промыть место укуса или царапины теплым мыльным раствором и немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.
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