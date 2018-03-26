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Назначен новый руководитель управления лесами Белгородской области
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Назначен новый руководитель управления лесами Белгородской области 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ранее Климов возглавлял региональное управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира.
Он сменил на новом посту Владимира Щендрыгина.
«ФедералПресс» напоминает, на прошлой неделе бывший вице-мэр Белгорода Дмитрий Алдаев занял пост начальника управления инвестиций и инновационной политики департамента экономического развития области. Он будет работать в правительстве региона на условиях срочного служебного контракта в течение года.
Кроме того на прошлой неделе появилось сообщение о том, что бывший начальник департамента здравоохранения Белгородской области Иван Залогин возглавит аналогичный департамент в Орловской области.
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