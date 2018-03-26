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КБК им. С. П. Титова будет производить гофротару для Haiеr
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КБК им. С. П. Титова будет производить гофротару для Haiеr 

ИнформУпак 1 час назад
Haiеr и КБК им. С. П. Титова связаны продолжительным сотрудничеством по производству упаковочной продукции. Китайская компания является крупнейшим резидентом ТОСЭР Набережных челнов. В планах Haiеr строительство нескольких заводов по производству бытовой техники, которые обеспечат городу около пяти тысяч рабочих мест. Если проекты компании будут воплощены в жизнь, ее вложения в экономику Набережных Челнов достигнут одного миллиарда долларов.
Благодаря линии Jumbo Картонно-бумажный комбинат имени С. П. Титова рассчитывает стать главным поставщиком упаковки для Haiеr. Комбинат может предложить китайскому предприятию выгодные условия: качественную продукцию, гибкую политику в отношении цен и удобную логистику — КБК и производство Haiеr расположены в 15 километрах друг от друга.
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