Творческую программу организовали для получателей социальных услуг

Творческую программу провели 23 марта в филиале «Пресненский» Территориального центра социального обслуживания «Арбат».

По сообщению сотрудницы ТЦСО, для посетителей выступил ансамбль русской народной песни «Играй, гармонь!». В исполнении коллектива прозвучали романсы и популярные вокальные композиции.

Зрители встретили музыкантов восторгом и бурными овациями.