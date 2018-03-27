Творческую программу организовали для получателей социальных услуг 

Творческую программу провели 23 марта в филиале «Пресненский» Территориального центра социального обслуживания «Арбат».
По сообщению сотрудницы ТЦСО, для посетителей выступил ансамбль русской народной песни «Играй, гармонь!». В исполнении коллектива прозвучали романсы и популярные вокальные композиции.
Зрители встретили музыкантов восторгом и бурными овациями.
Музыкальные коллективы регулярно радуют выступлениями гостей центра. Так, 21 марта состоялось тематическое мероприятие, которое посвятили творчеству композитора Александра Зацепина «Этот мир придуман не нами».