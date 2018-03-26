Fortum сменит одного своего представителя в совете директоров российской «дочки»

Совет директоров энергетической компании «Фортум» утвердил список из девяти кандидатов на девять мест в новый состав совета, говорится в материалах «Фортума».

Новым членом совета директоров может стать представитель финского концерна Fortum Сусанне Йонссон. Она может сменить в совете директоров юрисконсультанта Fortum Анни-Каарину Савелиус.

Остальные восемь членов действующего состава совета директоров вошли в список кандидатов в новый состав.

В текущий состав совета директоров ходят девять членов: генеральный директор «Фортума», исполнительный вице-президент и член правления, президент дивизиона «Россия» корпорации Fortum Александр Чуваев , вице-президент по персоналу и административным вопросам компании «Фортум» Эристан Векилов, вице-президент по слияниям и поглощениям Fortum Ирья Тайми Тууликки Веккиля, старший вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям Fortum Кари Йоханнес Каутинен, старший вице-президент по стратегии, персоналу и производительности Fortum Ристо Арви Олави Пенттинен, главный финансовый директор Fortum Маркус Хейкки Эрдем Раурамо, старший вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникации Fortum Арто Туомас Рэтю, юрисконсультант Fortum Анни-Каарина Савелиус и главный юрисконсультант Fortum Сирпа-Хелена Сормунен.