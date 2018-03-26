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Fortum сменит одного своего представителя в совете директоров российской «дочки»
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Fortum сменит одного своего представителя в совете директоров российской «дочки» 

Rambler News Service 1 час назад
Совет директоров энергетической компании «Фортум» утвердил список из девяти кандидатов на девять мест в новый состав совета, говорится в материалах «Фортума».
Новым членом совета директоров может стать представитель финского концерна Fortum Сусанне Йонссон. Она может сменить в совете директоров юрисконсультанта Fortum Анни-Каарину Савелиус.
Остальные восемь членов действующего состава совета директоров вошли в список кандидатов в новый состав.
В текущий состав совета директоров ходят девять членов: генеральный директор «Фортума», исполнительный вице-президент и член правления, президент дивизиона «Россия» корпорации Fortum Александр Чуваев, вице-президент по персоналу и административным вопросам компании «Фортум» Эристан Векилов, вице-президент по слияниям и поглощениям Fortum Ирья Тайми Тууликки Веккиля, старший вице-президент по стратегии, слияниям и поглощениям Fortum Кари Йоханнес Каутинен, старший вице-президент по стратегии, персоналу и производительности Fortum Ристо Арви Олави Пенттинен, главный финансовый директор Fortum Маркус Хейкки Эрдем Раурамо, старший вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникации Fortum Арто Туомас Рэтю, юрисконсультант Fortum Анни-Каарина Савелиус и главный юрисконсультант Fortum Сирпа-Хелена Сормунен.
«Фортум» входит в дивизион «Россия» корпорации Fortum. Компания занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В структуре «Фортума» восемь тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири. Совокупная установленная мощность объектов генерации по электрической энергии на 1 января 2018 года составляет 4,83 ГВт, по тепловой энергии — 10,095 Гкал/ч. Компания также завершила инвестиционный проект по строительству ветряной электростанции мощностью 35 МВт в Ульяновской области.
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