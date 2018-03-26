Премьер-министр Японии отверг требование оппозиции вызвать в парламент его жену

Синдзо Абэ , премьер-министр Японии , категорически отверг требование оппозиции вызвать в парламент его жену для дачи показаний под присягой. Она, по мнению шести оппозиционных партий Японии, должна быть допрошена по скандальному делу о продаже участка государственной земли по резко заниженной цене. Глава правительства в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента заявил, что готов сам ответить на все вопросы, которые хотят задать его жене.

Оппозиционеры в совместном заявлении утверждают, что имя супруги главы правительства фигурирует, по меньшей мере, в четырех местах в документах, связанных с продажей участка. Эти упоминания были удалены в фальсифицированных копиях бумаг об этой сделке и представлены в парламент по требованию оппозиции.

Раскрыта подделка была благодаря расследованию, проведенному газетой «Асахи». 12 марта факт фальсификации было вынуждено признать Министерство финансов Японии. Именно оно занималось продажей участка, передает ТАСС

Заявления о причастности к этому делу премьер-министр Японии на слушаниях в парламенте упорно опровергает. Члены правительства утверждают, что не давали инструкций чиновникам исправить документы.

Помимо супругов Абэ, из документов были вычеркнуты также имена вице-премьера, министра финансов Таро Асо, ряда других высокопоставленных политиков. Были изъяты также упоминания об «исключительном характере» этой сделки.

Чиновники Минфина утверждали в парламенте, что пока не установили ответственного за подделку документов. Находящаяся в центре скандала компания «Моритомо гакуэн» владеет частными учебными заведениями. Она известна националистическим уклоном педагогической деятельности и близостью к семье премьера Абэ.

городе Тоёнака префектуры Осака эта фирма собиралась открыть начальную школу. Для этого она приобрела государственный участок земли по цене в семь раз дешевле рыночной. Это вызвало подозрения по поводу законности сделки.

Почетным директором этой школы должна была стать супруга премьера Акиэ Абэ . Однако она отказалась от должности после возникновения скандала.

Оформляло эту продажу Министерство финансов Японии. Факт подделки документов в течение долгого времени оно отрицало. Теперь же утверждает, что фальсификация была проведена без ведома руководства, по личной инициативе каких-то чиновников.