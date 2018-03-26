На «Алексинской БКФ» заработала модернизированная КДМ

В марте глава Тульской области Алексей Дюмин посетил фабрику, чтобы оценить работу нового оборудования. Во время визита губернатор заявил, что «Алексинская БКФ» — одно из наиболее современных предприятий в своей отрасли. Проведенная модернизация позволила фабрике повысить производственные мощности и начать выпуск тарных картонов высоких марок.

Летом 2017 года было заключено соглашение о модернизации «Алексинской бумажно-картонной фабрики», являющейся частью SFT Group. Во время подписания документов глава наблюдательного совета SFT Group Анатолий Штейнберг акцентировал внимание на том, что холдинг выбрал в качестве места расположения нового масштабного производства Тульскую область, так как в этом регионе сложились самые благоприятные условия для развития промышленности.