Поговорить о творчестве известного писателя предлагают в библиотеке имени Ивана Бунина

Библиотека №12 имени Ивана Бунина соберет 28 марта в своих стенах любителей литературы и творчества одноименного писателя.

Сотрудники библиотеки анонсируют: участники мероприятия побеседуют об отношениях Ивана Бунина с деятелями культуры прошлого века. Вниманию гостей представят уникальную монографию, содержание которой затрагивает это направление творческого пути писателя.

Обсуждению произведений Ивана Бунина в библиотеке посвящают каждую последнюю среду месяца. В эти дни на вопросы посетителей библиотеки отвечают биографы и известные исследователи творчества русского писателя.

Мероприятие начнется в 18:30 по адресу: улица 1905 года, дом 3. Вход свободный.