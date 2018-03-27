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Поговорить о творчестве известного писателя предлагают в библиотеке имени Ивана Бунина
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Поговорить о творчестве известного писателя предлагают в библиотеке имени Ивана Бунина 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Библиотека №12 имени Ивана Бунина соберет 28 марта в своих стенах любителей литературы и творчества одноименного писателя.
Сотрудники библиотеки анонсируют: участники мероприятия побеседуют об отношениях Ивана Бунина с деятелями культуры прошлого века. Вниманию гостей представят уникальную монографию, содержание которой затрагивает это направление творческого пути писателя.
Обсуждению произведений Ивана Бунина в библиотеке посвящают каждую последнюю среду месяца. В эти дни на вопросы посетителей библиотеки отвечают биографы и известные исследователи творчества русского писателя.
Мероприятие начнется в 18:30 по адресу: улица 1905 года, дом 3. Вход свободный.
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