Секрет Путина и российские выборы

Президентские выборы в России , в которых Владимир Путин одержал решительную победу (получив около 77% голосов), и которые прошли в условиях прозрачности и присутствия более 1500 наблюдателей из 115 стран, доказали, что этот человек действительно «самый сильный человек в мире», как пишут западные СМИ. Его сила заключается в приверженности защите интересов и безопасности России. Было отмечено, что чем более ожесточенным нападкам Путин подвергался со стороны Запада, тем больше росла его популярность внутри страны. Все это ясно продемонстрировали события, предшествовавшие выборам в России, такие как допинговые скандалы на олимпийских играх, экономические санкции и отравление бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочери в Великобритании . После выборов Путин заявил журналистам, что здравомыслящий человек не стал бы проводить такую операцию накануне президентских выборов. Западное давление привело к беспрецедентному росту популярности Путина и помогло ему одержать победу на выборах. Граждане России как внутри, так и за пределами страны (стоявшие в очередях в российских посольствах и консульствах в Европе и Америке), считают, что все нападки на их государство и Путина лично оскорбляют их национальное достоинство. Они не верят в справедливость заявлений о допинге и отравлении, считая, что все это было специально спланировано зарубежными разведывательными службами, чтобы причинить ущерб их государству.

Арабские СМИ, которые, как правило, внимают западной пропаганде, освещают ситуацию в России, не понимая российских реалий и то, как мыслят ее граждане. Я был удивлен, прочитав работу известного журналиста Гассана Шарбеля под названием « Джеймс Бонд в постели Сталина», и если она что-то и показывает, так это полное незнание нынешней системы в России. Западные журналисты, а вслед за ними и некоторые арабы, всегда говорят о Путине как о бывшем разведчике и русском Джеймсе Бонде. Я никогда не сталкивался с тем, чтобы Джорджа Буша-старшего , бывшего главу американской разведки, называли Джеймсом Бондом. Путин был всего лишь рядовым офицером советской военной разведки, а не ее начальником.

Путин пришел к власти в 1999 году, после ухода в отставку бывшего президента Бориса Ельцина на фоне тяжелой ситуации в стране, возникшей после распада Советского Союза. Чеченская война нанесла сильный удар по власти и армии и создала угрозу подъёма сепаратистских движений в других частях страны. Огромные заводы прекратили работу, и экономика рухнула после того, как ее захватила горстка олигархов (близких к жене Ельцина) и начался вывоз капитала за рубеж. Все это должно было привести к ещё большему упадку государства и захвату иностранным капиталом экономики страны, и действительно, крупные предприятия начали выставлять на продажу.

В этих обстоятельствах нужно было что-то сделать, чтобы спасти Россию. Путин сделал то, что должен был сделать любой другой человек, любящий свою страну, чтобы нормализовать внутреннюю ситуацию. Начал он прежде всего с подавления чеченского сепаратистского движения, которое поддерживали страны Запада и Персидского залива (я не знаю, каковы были интересы последних). Ему удалось ликвидировать группировки Басаева, Хаттаба, Абу аль-Валида и других боевиков, прибывших из самых разных стран. Путин умело использовал историческую неприязнь дагестанцев по отношению к чеченцам, поэтому первые поддержали армию, и сепаратистское движение было вскоре распущено после того, как чеченский муфтий Ахмат Кадыров объявил о том, что выступает на стороне Москвы

Германия и Следующим шагом Путина после чеченской войны было восстановление и укрепление репутации российской армии. Он последовал совету императора Александра III: «У России нет иных союзников, кроме армии и флота». Путин занял эту позицию, извлекая уроки из российской истории. Англия, Франция Австрия на протяжении веков стремились уменьшить роль России в европейской политике, особенно после того, как она стала могущественным государством при Петре I. Наполеон начал свою неудачную кампанию против России в 1812 году под предлогом урбанизации России и необходимости привнести цивилизацию в эту «варварскую страну», ликвидировав существовавшую тогда крепостническую систему. В 1941 году Гитлер начал свое наступление на Советский Союз под предлогом уничтожения «большевистского зародыша», который угрожал цивилизованной Европе. Его кампания также потерпела неудачу.

После окончания Второй мировой войны первое заявление Уинстона Черчилля гласило, что коммунистический режим — Советский Союз — должен быть ликвидирован. Так началась «холодная война», которая сопровождалась войнами в Корее , во Вьетнаме , а затем на Ближнем Востоке, где Запад присоединился к Израилю , выступив против арабов.

Российские аналитики всегда ссылались на заявление бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт о том, что, по ее мнению, несправедливо, что огромные природные богатства Сибири находятся под контролем Москвы. Американский капитал, который сейчас доминирует на мировых финансовых рынках, не хочет, чтобы Россия сохраняла свою экономическую независимость. Вот почему Вашингтон прилагает все усилия, чтобы предотвратить прокладку второго российского газопровода в Германию и помешал Болгарии проложить через свою территорию аналогичный трубопровод на Балканы после приостановления поставок российского газа через Украину . Цель Соединенных Штатов и их союзников состоит в том, чтобы ослабить Россию экономически и она стала такой же послушной, как и страны ЕС , которые сегодня не могут сказать, что по-настоящему независимы. Соединенные Штаты также хотят, чтобы российские нефтяные и газовые месторождения и источники других природных ресурсов были связаны с американским капиталом, как в других странах. Они желают, чтобы Россия стала государством без ядерного потенциала и сильной армии, в котором будет господствовать потребительская экономика, как в странах третьего мира.

Путин работает над тем, чтобы превратить Россию в сильную державу, наладить отношения и создать союзы с развивающимися экономиками путём формирования Шанхайской организации сотрудничества и укрепления связей с бывшими советскими республиками.

Когда США и западные страны ввели экономические санкции в отношении России из-за событий на Украине и присоединения Крыма к России, первым ответным шагом Путина стало подписание соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири» в Китай , а также подписание соглашения о строительстве газопровода в Турцию . В целом, санкции имели контрпродуктивный эффект. России пришлось перезапустить бывшие советские заводы, особенно военные, и она стала снова сама производить самолеты, автомобили и оборудование, которые смогут занять ведущее место на местных рынках в течение следующих нескольких лет.

Следует отметить, что Россия всегда была в состоянии защитить себя. Грузия напала на Южную Осетию Абхазию , два региона, которые Сталин в свое время присоединил к территории своей родной республики, и российские миротворцы, дислоцированные там, были вынуждены столкнуться с грузинскими войсками под командованием отставного израильского генерала. В 2014 году страны НАТО устроили переворот в Киеве, и президент Украины Виктор Янукович бежал в Россию, после того как отказался подписать соглашение об ассоциации Украины с ЕС и фактически НАТО. Генералы НАТО мечтали взять под контроль Крым, чтобы их корабли могли иметь связь с Севастополем . Известно, что тот, кто контролирует Крым, контролирует все Черное море (Путин получил 93% голосов в Крыму). После Россия боялась потерять свою военно-морскую базу в Тартусе и вмешалась в сирийский конфликт по просьбе самого правительства Дамаска . Вот почему Москва считает свое присутствие там законным, а присутствие США и других сил незаконным.

Путин, вновь избранный президент, не является русским Джеймсом Бондом. Он гражданин, который стремится защитить интересы России как внутри страны, так и за рубежом.