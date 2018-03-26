Кассиршу супермаркета в Ростове обвинили в проституции

В Ростове-на-Дону на кассиршу одного из супермаркетов крупной сети с оскорблениями напала пожилая женщина. Об этом сообщили очевидцы в популярном паблике в социальных сетях, опубликовав видеоролик, снятый на смартфон. Она неожиданно начала срывать злость на работнице торговой точки, в адрес которой полилась брань, обвинения в проституции, нелегальном проживании и других грехах. Помимо устных претензий, женщина обещала изложить свои претензии и письменно и направить руководству супермаркета. Ее крики продолжались около 20 минут, по сообщению очевидцев. Затем она просто спокойно ушла из магазина. Опубликованный видеоролик, несмотря на отсутствие предыстории событий, вызвал недоумение у пользователей социальных сетей. Большая их часть встала на сторону кассирши.