Нижегородцы смогут оформлять крупногабаритный багаж онлайн 

фото pixabay.comНижегородцы смогут оформлять крупногабаритный багаж онлайнНа официальном сайте «РЖД Пассажирам» доступна новая услуга по оформлению электронных перевозочных документов для перевозки до 200 км багажа в специализированных купе. Раньше такую багажную квитанцию на перевозку багажа в специализированном купе пассажиры могли оформить только в кассах железнодорожных вокзалов.
По данным перевозчика, в феврале пассажиры приобрели почти 25 тыс. багажных квитанций, из которых 20% были оформлены через Интернет. В целом, с начала года через все каналы продаж было оформлено уже порядка свыше 70 тыс. квитанций. Оформить перевозку багажа «онлайн» можно как во время покупки билета на поезд, так и в дополнение к нему в любой день перед началом поездки. Для размещения багажа в поезде пассажиру необходимо предъявить распечатанную квитанцию. Это же необходимо сделать и для перевозки животных, которых хозяева берут с собой в поезд в переносках, а также для транспортировки спортивного инвентаря и различной электронной техники.