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Нижегородцы смогут оформлять крупногабаритный багаж онлайн
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Нижегородцы смогут оформлять крупногабаритный багаж онлайн 

Нижегородская правда 34 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНижегородцы смогут оформлять крупногабаритный багаж онлайнНа официальном сайте «РЖД Пассажирам» доступна новая услуга по оформлению электронных перевозочных документов для перевозки до 200 км багажа в специализированных купе. Раньше такую багажную квитанцию на перевозку багажа в специализированном купе пассажиры могли оформить только в кассах железнодорожных вокзалов.
По данным перевозчика, в феврале пассажиры приобрели почти 25 тыс. багажных квитанций, из которых 20% были оформлены через Интернет. В целом, с начала года через все каналы продаж было оформлено уже порядка свыше 70 тыс. квитанций. Оформить перевозку багажа «онлайн» можно как во время покупки билета на поезд, так и в дополнение к нему в любой день перед началом поездки. Для размещения багажа в поезде пассажиру необходимо предъявить распечатанную квитанцию. Это же необходимо сделать и для перевозки животных, которых хозяева берут с собой в поезд в переносках, а также для транспортировки спортивного инвентаря и различной электронной техники.
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