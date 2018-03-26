Сегодня похолодает в части домов Соломбалы и Октябрьского округа 

Сегодня с утра жители ряда домов в Соломбале и Октябрьском округе остались без отопления. Причина — ремонты на сетях ТГК-2. Работы продлятся до конца рабочего дня по следующим адресам:
ул. Карла Маркса, 13, 27, 29/1, 31, 151, 153, 155,
пр. Новгородский, 151, 153, 155,
ул. Попова, 22, 24, 24/1, 26,
ул. Адмирала Кузнецова, 9,
ул. Красных партизан, 35,
ул. Ярославская, 55.
С 10 до 17 часов теплоснабжение в связи с ремонтными работами в котельной, ул. Лермонтова, 2/2 на острове Краснофлотский, уточнили в пресс-службе администрации Архангельска.
До 17 часов в части округов Архангельска отключили холодную воду:
ул. Розы Люксембург, 54, 56, 56/1, 58, 58/1, 60, 63, 63/1, 65, 65/1, 67, 69,
пр. Обводный канал, 24, 26/2, 26/3, 28,
ул. Котласская, 1,
ул. Ломоносова, 107, 109,
Серафимовича, 27,
о. Краснофлотский,
ул. Дачная, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 51/1, 51/2, 53,
ул. Сурповская, 47,
ул. Цигломенская, 25/1.