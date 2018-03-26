Уральское предприятие Росатома повышает безопасность технологических процессов

Несмешивающиеся с водными урансодержащими растворами органические разбавители используются в качестве вспомогательного компонента в процессе извлечения урана методом экстракции из отходов и растворов разделительного производства и цеха ревизии машин АО «УЭХК».

"Замена углеводородной фракции керосина типа «Синтин» на технологическую жидкость РЖ-3 проведена в целях снижения пожарной нагрузки при ведении технологических процессов. Новый разбавитель по физико-химическим свойствам не уступает ранее используемой фракции керосина, но при этом характеризуется более высокой температурой вспышки, что существенно повышает пожарную безопасность при выполнении работ", — отмечают в компании. Кроме того, РЖ-3 имеет более низкую стоимость, чем фракция «Синтин». Среди преимуществ, которые определили необходимость перехода на новый материал — отсутствие дополнительных затрат на реализацию решения и наличие стабильных поставщиков, что позволит упростить процедуры закупки и его доставки.

"Одна из наших главных целей — обеспечение безопасности технологических процессов регенерации урана, — говорит начальник участка регенерации, технолог химико-металлургического цеха АО «УЭХК» Алексей Гусев . — Опытно-промышленные испытания в условиях химико-металлургического цеха показали возможность применения РЖ-3 для экстракционной технологии переработки урансодержащих отходов урана в более безопасных условиях". АО «УЭХК» — предприятие разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Первая продукция предприятия — обогащенный уран — была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО «УЭХК» сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.