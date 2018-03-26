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Университетские субботы стартуют в Обручевском районе
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Университетские субботы стартуют в Обручевском районе 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Гостям Института Пушкина будет предложен мастер-класс заведующей кафедрой мировой литературы Анастасии Соломоновой «Тайны и загадки романа Булгакова „Мастер и Маргарита“».
Встреча предполагает знакомство не только с содержанием романа, но и с историческими реалиями Москвы 1920-х годов. Помимо историко-культурных аспектов, мастер-класс позволит участникам раскрыть и широкий литературный план, в который оказывается включен роман Булгакова. В конце мероприятия участников ожидает увлекательная викторина.
«В период с 31 марта по 24 ноября 2018 года Институтом Пушкина планируется проведение 50 интерактивных мероприятий для учащихся города Москвы, направленных на популяризацию русского языка, литературы и культуры в молодежной среде, а также способствующих профессиональному самоопределению школьников», — рассказывает куратор проекта «Университетские субботы в Институте Пушкина» Иван Леонов. Программа Института Пушкина включает: 27 интерактивных лекций, 19 мастер-классов, 1 интеллектуальную игру, 3 экскурсии», — добавил Иван Леонов.
Регистрация на мероприятия на сайте.
По вопросам, связанным с участием в Университетских субботах, следует обращаться к руководителю проекта Ивану Леонову: +7 903 523-80-52, ISLeonov@pushkin.institute.
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