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Адреса городских субботников назвали в Пресненском районе
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Адреса городских субботников назвали в Пресненском районе 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Адреса общегородских субботников определили в Пресненском районе. Об этом сообщили 23 марта.
Заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Пресненского района» Эльвира Кошукова проинформировала о проведении работ в «Детском парке „Пресненский“», в сквере на Никитском Бульваре, и по адресу: Дружинниковская улица, дом 9, строение 2. Жители смогут подготовить газоны к посадкам растений и собрать мусор.
По словам Эльвиры Кошуковой, на Шелепихинской набережной около дома 8А украсят клумбы цветами и высадят кустарники, подметут тротуары и очистят газоны, а на Шелепихинском шоссе отремонтируют и покрасят ограждения.
Каждый желающий сможет поучаствовать в благоустройстве района 14 и 21 апреля.
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