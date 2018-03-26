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Молодых людей из Югры ждет весенний призыв
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Молодых людей из Югры ждет весенний призыв 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
С 1 апреля в Югре начинается весенний призыв. В этом году отдавать долг родине пойдут юноши, родившиеся в 2000 году, а также молодые люди, рожденные с 1991 по 1999 год, которые в силу отсрочки или иных обстоятельств не прошли военную службу.
По данным службы информации ОТРК «Югра», юношам, которые подлежат призыву и временно прибывают на территории других городов, нужно вернуться к месту постоянного жительства и пройти призывную комиссию. За уклонение от службы в армии призывники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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