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Плановое отключение электроэнергии пройдет на территории поселения
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Плановое отключение электроэнергии пройдет на территории поселения 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив Плановое отключение электроэнергии состоится 26 марта на территории поселения Вороновское. Об этом сообщили на официальном сайте Московской объединенной электросетевой компании.
В период с 9:00 до 18:00 подача света будет приостановлена на территории нескольких деревень — Свитово, Троицка и Юрьевка. В этот промежуток времени бригада специалистов будет производить установку комплексных распределительных сетей.
Напомним, что плановые работы изношенного оборудования в этих деревнях начали проводить с начала января 2018 года. Более подробную информацию об отключениях электричества можно узнать на официальном сайте МОЭСК.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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