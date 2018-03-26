Плановое отключение электроэнергии пройдет на территории поселения 

Администрация поселения Вороновское: последние новости

Главное управление МЧС России по г. Москве совместно с ГБУК г. Москвы Культурный центр им. И.М. Астахова приглашает детей и молодежь от 3 до 18 лет принять участие во II вокальном конкурсе-фестивале Соло 01