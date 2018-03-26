Заксобрание Кубани проведет планерное заседание 28 марта 

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко рассказал о повестке мероприятия. Так, на нем обсудят законы: «О развитии животноводства и производства животноводческой продукции на территории Краснодарского края», «О внесении изменения в статью 2 Закона Краснодарского края „О налоге на имущество организаций“, „О внесении изменения в статью 3 Закона Краснодарского края „О мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг на территории Краснодарского края“, постановление „Об отрицательных отзывах на проекты федеральных законов“ и другое, сообщает пресс-служба Заксобрание.
Мероприятие состоится в десять часов утра.
“ФедералПресс» напоминает, что Кондратьев внес в ЗСК законопроект о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков проблемных объектов.