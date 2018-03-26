Спортивные площадки в Хамовниках отремонтируют в рамках общегородских субботников

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» районаХамовники отремонтируют спортивные площадки в рамках общегородских субботников. Об этом 26 марта оповестил директор заведения Юрий Чевычелов

— В ходе субботников на территории района прогребут газоны площадью 43 гектара, организуют ремонт 157 детских и 23 спортивных площадок. Кроме того, мы промоем и покрасим около 460 малых архитектурных объектов, — известил Юрий Чевычелов.

Он добавил, что уже проведена инвентаризация необходимых материалов и оборудования. Особое внимание во время уборки уделят своевременному вывозу мусора и работам по его сгребанию на территории парков.

Общегородские субботники проведут 14 и 21 апреля.