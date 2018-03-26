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Спортивные площадки в Хамовниках отремонтируют в рамках общегородских субботников
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Спортивные площадки в Хамовниках отремонтируют в рамках общегородских субботников 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 46 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» районаХамовники отремонтируют спортивные площадки в рамках общегородских субботников. Об этом 26 марта оповестил директор заведения Юрий Чевычелов.
— В ходе субботников на территории района прогребут газоны площадью 43 гектара, организуют ремонт 157 детских и 23 спортивных площадок. Кроме того, мы промоем и покрасим около 460 малых архитектурных объектов, — известил Юрий Чевычелов.
Он добавил, что уже проведена инвентаризация необходимых материалов и оборудования. Особое внимание во время уборки уделят своевременному вывозу мусора и работам по его сгребанию на территории парков.
Общегородские субботники проведут 14 и 21 апреля.
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