Центр НТИ на базе ДВФУ представит первые разработки на Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК , 26 марта. / ТАСС /. Центр Национальной технологической инициативы (НТИ) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представит первые разработки в области персональных виртуальных ассистентов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре, сообщил ТАСС проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов

"Центр НТИ на базе ДВФУ имеет дорожную карту до 2021 года. К этому времени должна быть создана не только конкурентоспособная платформа разработки, но и мощное сообщество разработчиков, действующее на принципах open source, формирующее собственные рыночные стандарты и представляющее собой питательную почву для мирового уровня IT-компаний родом из России . Первые разработки центра — в области персональных виртуальных ассистентов — будут представлены Центром в сентябре 2018 года в рамках Восточного экономического форума", — рассказал собеседник.

По его словам Центр НТИ специализируется на технологиях дополненной и виртуальной реальности. Здесь планируется создать российскую платформу разработки приложений в сфере VR/AR, которая должна сделать их разработку такой же простой, как создание приложений для телефонов. «Такие продукты будут расширять как формы восприятия человеком виртуального мира, так и способы взаимодействия с ним. Нам всем надоело смотреть на огромный виртуальный мир через окошко смартфона», — отметил Дмитрий Земцов.

Помимо разработки и внедрения новых стандартов, Центр также будет обучать людей, и первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, в текущем учебном году ДВФУ запустил магистратуру по виртуальной и дополненной реальности. Кроме того, в 2018 году в университете создана Школа цифровой экономики. «На ее базе уже этим летом будут набраны магистерские программы по двум направлениям: программные разработки в области виртуальной и дополненной реальности (для студентов — программистов) и программа Digital Arts, в которую будут включены направления по геймдевелопменту, юзабилити и разработке пользовательских интерфейсов для VR и AR», — пояснил Дмитрий Земцов.

Выпускники этих программ смогут работать в инженерных и технологических компаниях или открыть свой бизнес в создаваемой технологической долине на острове Русском и в Технопарке «Русский». Также в планах Центра работа с талантливой молодежью. В частности, в апреле в ДВФУ пройдет финал Олимпиады НТИ по направлению виртуальной и дополненной реальности.

О программе

НТИ — долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.