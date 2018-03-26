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РЖД отвергли обвинение ФАС в навязывании услуг по информационному обслуживанию
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РЖД отвергли обвинение ФАС в навязывании услуг по информационному обслуживанию 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
РЖД отрицают навязывание услуг по информационному обслуживанию, в котором их обвиняет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщил ТАСС представитель РЖД.
Представитель компании пояснил, что речь идет о договоре на комплексное информационное обслуживание клиента в части допуска на железнодорожные пути общего пользования специального подвижного состава.
"В соответствии с приказом Минтранса России от 1 сентября 2016 года №257 на ОАО «РЖД» была возложена ответственность за допуск на пути общего пользования подвижного состава, отвечающего требованиям безопасности, и для этого компанией было создано абсолютно новое программное обеспечение, позволяющее осуществлять требуемый контроль и автоматизировать по единым правилам взаимодействие с владельцами подвижного состава с учетом новых требований Минтранса России к технологии управления специальным подвижным составом", — сообщил представитель РЖД.
Он также подчеркнул, что «стоимость сопровождения системы едина для всех клиентов ОАО „РЖД“, и „речи об ущемлении интересов конкретной компании и навязывании услуг не идет“.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 21 марта выдала РЖД предупреждение о нарушении антимонопольного законодательства, которое последовало в ответ на жалобу коммерческой организации. Компания обвинила монополиста в навязывании невыгодных условий договора об электронном обмене данными и комплексном информационном обслуживании.
Согласно предупреждению ФАС, РЖД должны до 17 апреля 2018 года заключить с организацией, которой были навязаны невыгодные условия, договор или дополнительное соглашение к договору на взаимовыгодных для сторон условиях. Кроме того, ФАС обязала РЖД разработать новый подход к определению стоимости комплексного информационного обслуживания различных групп потребителей.
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