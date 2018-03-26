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27 марта в трёх районах Уфы отключат воду
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27 марта в трёх районах Уфы отключат воду 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе 27 марта в трех районах города для проведения ремонтных работ временно отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба «Уфаводоканала».
В Советском и Кировском районах с 10:30 до 23:30 без холодного водоснабжения останутся жители домов:
ул. Бакалинская, 36, 38, 44/1, 46, 48, 50, 50/1, 52;
ул. Красноводская, 3, 4, 10, 12;
ул. Менделеева, 124, 126, 128, 145, 145/1;
ул. Акназарова, 18, 20, 21, 22/1, 24, 24/1, 25, 26, 27;
ул. Ст. Злобина, 6.
В Ленинском районе с 11 часов 27 марта до 10 часов 28 марта холодной воды не будет по следующим адресам: ул. Чернышевского, 33, 35/2, 37, 41, 49, 51 и ул. Зенцова, 53.
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