27 марта в трёх районах Уфы отключат воду

Уфе 27 марта в трех районах города для проведения ремонтных работ временно отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба «Уфаводоканала».

В Советском и Кировском районах с 10:30 до 23:30 без холодного водоснабжения останутся жители домов:

ул. Бакалинская, 36, 38, 44/1, 46, 48, 50, 50/1, 52;

ул. Красноводская, 3, 4, 10, 12;

ул. Менделеева, 124, 126, 128, 145, 145/1;

ул. Акназарова, 18, 20, 21, 22/1, 24, 24/1, 25, 26, 27;

ул. Ст. Злобина, 6.

В Ленинском районе с 11 часов 27 марта до 10 часов 28 марта холодной воды не будет по следующим адресам: ул. Чернышевского, 33, 35/2, 37, 41, 49, 51 и ул. Зенцова, 53.