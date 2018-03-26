В геологоразведочном университете прошел День открытых дверей 

Около 300 абитуриентов и их родителей прошли «секретным» геологоразведочным маршрутом.
День открытых дверей в последнее воскресенье марта является традиционным для главного геологоразведочного вуза России. В фойе главного корпуса посетителей встречали ответственный секретарь приемной комиссии Михаил Якунин, руководитель центра довузовской подготовки и дополнительного образования Наталья Снопко и помощник ректора по профориентационной и учебной работе Владимир Шендеров. Вместе с деканами и директорами институтов, профессорско-преподавательским составом и членами приемной комиссии они смогли ответить гостям на самые актуальные вопросы: о выборе специальности, порядке поступления, условиям проживания в общежитии.
Для похода по геологоразведочному маршруту формировались небольшие экскурсионные группы. По очереди они отправлялись в Минералогический музей МГРИ-РГГРУ, который является одним из крупнейших минералогических собраний в Москве. Его коллекции формировались «с нуля» на базе кафедры минералогии и геохимии. Сейчас на экспозиционной площади 600 кв. метров расположено более четырех тысяч экспонатов, а в запасниках музея хранится еще около пяти тысяч. Экскурсии лично проводила директор музея Татьяна Должанская.