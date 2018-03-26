В Кирово-Чепецке 119 работникам выплачена заработная плата на общую сумму более 1,3 млн рублей 

Кирово-Чепецкая городская прокуратура на основании поступившей информации из контролирующих органов провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «ИнжСтройКом».
В ходе проверки выявлено, что 119 работников вышеуказанного общества не получили заработную плату за январь 2018 года в общем размере более 1,3 млн рублей.
По факту выявленных нарушений закона прокуратурой города в адрес руководителя общества внесено представление с требованием их устранения.
«После вмешательства прокуратуры вышеуказанная задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
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