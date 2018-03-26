Абонентская база корпоративного сегмента Tele2 в столице выросла в два раза за 2017 г.

«Помимо растущего интереса к дополнительным услугам, абонентская база корпоративного сегмента выросла в два раза за 2017 г., что свидетельствует об эффективности нашей бизнес-стратегии и здоровье абонентской базы, что подтверждает и положительный MNP-баланс», — сказала Н. Тимощук.

Она также отметила, что на конец 2017 г. MNP-баланс (соотношение пришедших абонентов к покинувшим сеть оператора — прим. Агентства «Москва») в бизнес-сегменте для Tele2 составил восемь к одному.