Минсельхоз предложил заменить лишние посевы сахарной свеклы на сою в южных регионах РФ

"Это поручение министра сельского хозяйства — в ряде регионов подойти корректно к посевным площадям сахарной свеклы. Подготовлены изменения в структуру посевных площадей, и мы рассчитываем, что аграрии с удовлетворением восприняли рекомендации Минсельхоза по некой корректировке. Поэтому в ряде регионов, в основном, это регионы ЮФО, есть рекомендации заменить предстоящие посевы сахарной свеклы посевами сои, масличных культур, для того, чтобы в целом колебания цены на рынке, по результатам осени следующего года удовлетворяли сельхозпроизводителей по маржинальности", — сказал он.

По его словам, Россия в прошлом году вырастила «небывалый урожай вследствие технологий, хорошей урожайности, правильных своевременных уходных работ», получив 6 млн тонн сахара, из которых внутренний рынок потребляет в пределах 5,5 млн тонн. Новые меры по корректировке площадей посевов связаны именно с тем, что «продвижение на евразийской площадке заняло определенный период», поясняет замминистра.

"Его продвижение на евразийской площадке заняло определенный период, и на этот период цена на готовую продукцию опускалась до 23 рублей. Насколько заявляют эксперты, сегодня цена в пределах 27 рублей. Есть перспектива роста до 30 — это средняя цена базисных пяти лет, которая полностью устраивает производителей сахарной свеклы", — добавил Хатуов, пояснив, что «очень важно, чтобы маржинальность внутреннего и экспортного потенциала удовлетворяла производителей».